Sebrae-SP ensina técnicas de preparação e venda de pizzas doces e salgadas em Buri

Quinze pessoas participaram do curso ‘Prepare e venda pizzas doces e salgadas’, promovido pelo Sebrae-SP, em parceria com a Associação dos Voluntários do Combate ao Câncer de Buri (AVCBB), Senac, Prefeitura Municipal e Sebrae Aqui. A capacitação foi encerrada no dia 10 de dezembro e teve como objetivo capacitar futuros empreendedores no município.

Durante o curso, que foi realizado na cozinha do AVCBB, os alunos aprenderam a diferenciar e a fazer diversos tipos de massas e recheios doces e salgados, dos tradicionais aos menos comuns, de acordo com os princípios de higiene na manipulação de alimentos, padronização de pesos e medidas e melhor aproveitamento dos ingredientes.

“A capacitação ofereceu uma oportunidade única de aperfeiçoamento na área da culinária e faz parte de uma série de cursos que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo e fortalecer a economia local. Os alunos receberam treinamento prático e teórico, adquirindo habilidades essenciais tanto para atuar no mercado de trabalho, quanto para abrir o seu próprio empreendimento”, contou o consultor de negócios do Sebrae-SP Eduardo Galvão.

Além das técnicas adquiridas, os participantes foram incentivados a pensar de forma empreendedora, compreendendo a importância da capacitação profissional para o desenvolvimento econômico por meio do empreendedorismo e da geração de emprego e renda.

Para o participante Paulo Antonini, a formação foi excelente para aprimorar os seus conhecimentos no setor. “O curso foi maravilhoso, além da minha expectativa, pretendo futuramente poder colocar em prática tudo o que aprendi em meu próprio negócio, pois já trabalhei na área de alimentação e gosto muito da confecção de pizzas. Agradeço a todos pela oportunidade”, contou.

Carlos Eduardo Rocha, que participou pela primeira vez de um curso do Sebrae-SP, também já atuou neste ramo e pretende agregar as novas receitas em sua profissão. “Gostei muito, inclusive a professora foi ótima com um ensino sério e de qualidade. Eu já havia trabalhado nessa área e irei usar o que aprendi para aperfeiçoar meus conhecimentos culinários. A expectativa é a de melhorar a qualidade dos meus serviços”, explicou.