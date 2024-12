4° Baile Verde é destaque na EE Honorato Ferreira da Silva

No último dia 12 a EE Honorato Ferreira da Silva promoveu o 4° Baile Verde.

O projeto é realizado todo ano e faz parte do PPP (Projeto Político Pedagógico) da Escola Honorato e visa fazer memória à escritora Lygia Fagundes Telles em seu maravilhoso conto Antes do Baile Verde, sendo organizado e executado pela turma da 3ª Série do Ensino Médio sob a coordenação da professora Regente Adriana Aparecida Moraes, articulando com toda comunidade Escolar e a Sala de Leitura.

Nesse projeto os alunos tem a oportunidade de tornar dinâmico o Conto e participar do Baile Verde com a decoração e ambientação do evento na cor verde.

“O Baile já se tornou tradição na escola”, disseram os alunos e concluiu o diretor da Unidade Escolar Rogério de Moura Jorge.