Evento de Outorga de Medalhas do Núcleo MMDC Legião de 32 é marcado por sucesso e emoção

No último dia 5 de dezembro, o Núcleo MMDC Legião de 32 realizou uma cerimônia solene no Grêmio Recreativo dos Policiais Militares de Itapeva para a outorga de medalhas, reconhecendo personalidades que se destacaram na preservação da memória histórica e dos ideais cívicos da Revolução Constitucionalista de 1932. O evento, realizado sob a liderança do presidente do Núcleo do MMDC Legião de 32, Dr. Pedro Luiz Conti Mariozi, ocorreu em um ambiente de grande reverência e patriotismo, reunindo autoridades civis, militares e representantes da sociedade civil.

Reconhecimentos e Homenagens

Durante a cerimônia, foram entregues medalhas a diversas personalidades que contribuíram significativamente para a promoção dos valores de liberdade e democracia. Entre os agraciados, estavam civis e militares comprometidos com a valorização da história e da cultura paulista.

O presidente Pedro Luiz Conti Mariozi destacou, em seu discurso, a importância de preservar a memória da Revolução de 1932, um marco na luta pelo Estado de Direito no Brasil. “A história não pode ser esquecida, e o legado dos heróis de 1932 deve continuar a inspirar nossas ações hoje e no futuro”, afirmou.

Momento de União e Patriotismo

A solenidade contou com a presença de familiares dos homenageados e membros do MMDC, criando um ambiente de união e respeito. Após a entrega das medalhas, os presentes participaram de uma confraternização, onde trocaram experiências e reforçaram os laços em torno da missão de preservar a memória da Revolução de 1932.

O evento foi um sucesso absoluto, reafirmando o compromisso do Núcleo MMDC Legião de 32 em manter vivo o espírito de civismo e dedicação à pátria.