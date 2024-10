Sebrae-SP capacita alunos no curso ‘Doces Finos para Festas’ em Capão Bonito

O Sebrae-SP, em parceria com o Senac, Prefeitura Municipal, por meio da Casa do Empreendedor, CRAS e Associação Comercial (ACIAP), realizou duas edições do curso ‘Doces Finos para Festas’, em Capão Bonito.

O primeiro contou com a presença de 14 participantes e aconteceu na sede da Administração Regional da Vila Aparecida (ARVA). Já o segundo foi ministrado na Paróquia São Cristóvão, que cedeu o espaço para 13 participantes. Ambos foram ministrados pelas professoras Rita de Cássia Branda e Tânia Panichi.

Durante as aulas, os alunos aprenderam a preparar doces mais atraentes e sofisticados, a partir de combinações de sabores, cores, texturas e formas. Foram aplicadas técnicas de modelagens, decorações inovadoras, finalizações e ingredientes diferenciados, alinhados com as tendências atuais da confeitaria fina.

“A habilidade permitiu aos profissionais a oportunidade de rendimento extra ou de iniciar um negócio próprio na área de confeitaria, pois com o certificado em mãos, os alunos estão aptos a criar doces para diferentes ocasiões, como festas, casamentos e eventos corporativos. O próximo desafio será incluir quem possui interesse em empreender, em eventos locais como a Feira Gameleira”, frisou o consultor de negócios do Sebrae-SP, Eduardo Galvão.

Para Juliana Figueira, que há dez anos comercializa pães e doces, a iniciativa ofereceu uma excelente oportunidade de aprimorar suas habilidades em culinária e expandir o seu conhecimento, pois desconhecia as receitas de doces finos para festas.

“Eu gostei muito do curso, pois não conhecia nenhum desses doces. Trabalho com vendas há dez anos e ter este curso na minha lista de aprendizagem é muito bom, já que poderei colocar alguns no meu cardápio. O Sebrae-SP tem me ajudado muito durante este tempo, principalmente quando me tornei Microempreendedora Individual (MEI). Eles me mostraram a direção certa para começar o meu negócio. Fiz vários cursos de gastronomia, finanças e gestão de negócios. Hoje vendo churros, pães simples e recheados, donuts e agora os doces, que proporcionarão mais geração de renda”, explica Juliana.

(Via Sebrae)