Rotary Club de Itapeva fará campanha de combate à Poliomielite

A partir desta quinta-feira, dia 24 de outubro, o Rotary Club de Itapeva inicia a campanha de combate à Poliomeliete, que visa conscientizar famílias a vacinarem seus filhos menores de cinco anos.

É um programa de Rotary que, através da Fundação Rotária, contribui com o financiamento das doses vacinais que salvam vidas e garantem a saúde das crianças, evitando as doenças previsíveis da infância.

Já no próximo dia 16 de novembro, como uma das ações do Rotary Club de Itapeva, para disseminar a importância da vacina da Pólio, os rotarianos estarão participando do Dia da Caridade em parceria com a Cáritas Diocesana de Itapeva, evento de conscientização e prestação de serviços sociais.

Participe!