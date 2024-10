GCM de Itapeva em parceria com a Comissão da Mulher Advogada para o combate à violência doméstica

Nesta terça-feira (22), Guardas Femininas da GCM de Itapeva estiveram reunidas juntamente com a Comissão da Mulher Advogada, onde foram discutidos temas de grande relevância para o combate à violência doméstica em nossa cidade, com ênfase na aplicação da Lei Maria da Penha. Destacado a importância de fortalecer o diálogo interinstitucional para aprimorar os mecanismos de proteção às vítimas. Também foram apresentadas estratégias de atuação conjunta entre a GCM e a Comissão, com o objetivo de intensificar as campanhas de conscientização e o apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade, reforçando o compromisso com a segurança e os direitos das mulheres em nossa comunidade.

De acordo com a corporação, a parceria tem a fortalecer os trabalhos da GCM em benefício da população.