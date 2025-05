Tabela SUS Paulista garante ampliação de serviços na Santa Casa de Itapeva

Serão 10 novos leitos de UTI neonatal, oito cadeiras de hemodiálise e serviço de radioterapia para atender 13 municípios da região

O Governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (8) recursos para a ampliação dos serviços da Santa Casa de Itapeva. A unidade ganhará dez leitos de UTI neonatal e oito cadeiras para tratamento de hemodiálise. O governador Tarcísio de Freitas visitou a unidade e, durante a agenda, também anunciou o custeio do novo equipamento de radioterapia.

A agenda fechou o primeiro dia de Caravana 3D, iniciativa lançada também nesta quinta pela administração estadual para levar a todos os cantos do estado, começando pela região Sudoeste, políticas públicas com foco nos três pilares da gestão: desenvolvimento, dignidade e diálogo.

A Tabela SUS Paulista é um esforço financeiro que o Estado de São Paulo faz e que precisa ser feito. É um projeto fundamental e que melhorou muito o atendimento na saúde paulista”, disse o governador.

A Santa Casa de Itapeva é uma das unidades beneficiadas pela Tabela SUS Paulista, iniciativa pioneira da Secretaria de Estado da Saúde que está em vigor desde o ano passado. O programa remunera instituições filantrópicas e Santas Casas que atendem pacientes do SUS com valores até cinco vezes maiores que a tabela nacional. Desde o início do programa, a instituição já recebeu aporte de R$ 31,3 milhões.

Com a ampliação, a Santa Casa de Itapeva passará a contar com 168 leitos, distribuídos entre UTI adulto, UTI neonatal, leitos de isolamento, cirurgia geral, neurocirurgia, ortopedia traumatologia, clínica geral, obstetrícia cirúrgica e clínica, além de pediatria clínica. O número de cadeiras de hemodiálise também será ampliado para 45. A implantação dos novos serviços será conduzida pela Santa Casa e está prevista para ocorrer até o segundo semestre deste ano.

A unidade é referência para 250 mil habitantes de 13 municípios da região, sendo eles: Ribeira, Itapirapuã Paulista, Itaóca, Barra do Chapéu, Apiaí, Itararé, Bom Sucesso de Itararé, Riversul, Itaberá, Ribeirão Branco, Taquarivaí, Guapiara e Itapeva. Atualmente, o hospital oferece atendimento em 11 especialidades médicas, incluindo clínica médica, obstetrícia de alto risco, pediatria, ortopedia, neurocirurgia, nefrologia, anestesiologia, oncologia, cirurgia geral, radiologia e cuidados intensivos adultos e neonatais.

A Tabela SUS Paulista é uma iniciativa inédita do Governo de São Paulo para ampliar o acesso da população à rede pública de saúde e reduzir as filas de espera. Por meio do repasse complementar aos valores pagos pelo Ministério da Saúde, as instituições filantrópicas podem receber até cinco vezes mais pelos procedimentos realizados no âmbito do SUS, em comparação à tabela federal. Desde a criação da iniciativa, o Governo de São Paulo já destinou R$ 5,1 bilhões a cerca de 800 Santas Casas e entidades parceiras em todo o estado.

(Via Agência SP)