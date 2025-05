Atleta Itapevense é vice-campeã no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

No dia 04 de maio encerrou-se o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, o qual contou com a participação de atletas de altíssimo nível de todo o Brasil, de diversos países da América do Sul, da América do Norte e também l da Europa, tornando-se um campeonato referência no mundo todo, organizado pela CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu Jitsu) e IBJJF (International Brazilian Jiu Jitsu Federation) realizado na cidade de Barueri/SP, com um recorde no número de inscritos, ultrapassando 7 mil atletas.

A cidade de Itapeva foi representada pelos atletas Julio César, Carla Alessandra todos da academia Team Maurinho Demian Maia Jiu-Jitsu, sendo que a atleta Carla Alessandra sagrou-se vice-campeã Brasileira na categoria Master III, faixa marrom até 74 kg.

Itapeva vem sendo reconhecida a nível estadual, nacional e até mesmo internacional, pois em janeiro deste ano a atleta Carla Alessandra sagrou-se campeã europeia em sua categoria.

Agradecimentos professor Mauro Sergio, aos amigos de treino da academia Team Maurinho e aos colaboradores que sempre apoiam e torcem nas competições, a Secretaria de Esportes na pessoa do secretário Ronaldo e também a prefeitura de Itapeva, aos amigos que não treinam mas sempre se fazem presentes na torcida. “Deus abençoe a todos pelo apoio, vocês não imaginam como o incentivo faz a diferença, muitos jovens têm demonstrado interesse em começar praticar Jiu Jitsu, o esporte conhecido como arte suave, para nós é muito gratificante, Oss”, disse a atleta.