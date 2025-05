Duplicação do trecho urbano da SP-258 foi oficialmente entregue em Itapeva

Dando sequência ao primeiro dia da Caravana 3D, o governador Tarcísio de Freitas entregou na tarde desta quinta-feira (8), em Itapeva, a duplicação de 5 quilômetros no perímetro urbano da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258) e anunciou a ampliação de atendimentos da Santa Casa de Itapeva pela Tabela SUS Paulista. As melhorias na SP-258 fazem parte do programa de modernização rodoviária SP pra Toda Obra, geraram 840 empregos diretos e indiretos e tiveram investimento de R$ 313,5 milhões pela concessionária SPVias.

“Estamos celebrando investimentos e em infraestrutura, mas o mais importante é que estamos falando de gente. Estamos falando da segurança das pessoas, da melhoria do tempo de viagem, da tranquilidade da família por saber que o motorista está seguro na estrada”, disse o governador.

As obras compreendem a construção de dois trechos de duplicação da SP-258 no município. O primeiro compreende extensão de 1,850 km, enquanto o segundo tem 3,2 km. Também foi construído um dispositivo e implantados dois viadutos, três pontes, faixas de aceleração e desaceleração, defensas metálicas, barreiras rígidas, três passarelas e nove muros de contenção.

Foram realizadas ainda melhorias no sistema de drenagem e implantado um novo Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com apoio a motoristas e monitoramento constante do tráfego.

A duplicação da SP-258 representa um importante avanço para a mobilidade urbana de Itapeva e municípios vizinhos, beneficiando diretamente a população local, o escoamento da produção agrícola e o turismo regional.

(Via agência SP)