Na madrugada de terça-feira (16), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior, durante patrulhamento pelo município de Capão Bonito, avistaram um indivíduo que agiu de maneira suspeita ao notar a presença policial. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém o indivíduo inicialmente forneceu informações falsas, mas após questionamentos revelou sua verdadeira identidade e admitiu estar evadido do sistema prisional desde 03/01/2024, quando cortou a tornozeleira eletrônica.

Diante do fato, os homem foi preso e conduzido ao Plantão Policial, permanecendo recolhido à disposição da Justiça.