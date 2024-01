Na manhã de domingo (14), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior, durante atendimento de ocorrência de desinteligência pelo município de Capão Bonito, avistaram um indivíduo realizando uma transação suspeita com um homem, já conhecido pela ação de tráfico de drogas. Ao perceber a presença policial, o indivíduo arremessou um objeto preto, revelando-se uma pedra de crack e durante a abordagem, foi encontrado dinheiro e um celular, enquanto o outro estava com uma nota de R$10,00. Realizada busca no local foi localizada 26 pedras de crack.

Diante do fato, os homem foi preso e conduzido ao Plantão Policial, permanecendo recolhido à disposição da Justiça.