No último dia 12 de julho, aconteceu a festividade para a transmissão de cargo de Presidente e posse do Conselho Diretor, do Rotary Club de Itapeva. A Presidente empossada foi a Prof. Patrícia Felício Matos, que renovou seus votos e o compromisso de continuidade aos projetos sociais e humanitários,contemplados em Rotary em prol da comunidade.

O lema deste ano rotário é “A Magia do Rotary”. Emocionada, Patrícia agradeceu pela oportunidade de participar do Rotary e estar há tempos caminhando ao lado de pessoas comprometidas com este trabalho importante.

Também aconteceu a transmissão de cargos da Casa da Amizade, trabalho assistencial que complementa os serviços realizados pelo Rotary Club, com a presidente Cidinha Soto. Parabéns a todos!