No dia 4 de julho de 2024, o podcast “Valle de Deus” comemorou seu terceiro aniversário. Fundado por Cristian Fabio de Deus e Marcus Vinicius Valle de Lima, junção que originou, inclusive, o nome do projeto, possui a missão de levar os ensinamentos de Cristo, mensagens de fé, inspiração, boa música e espiritualidade a seus espectadores, o podcast tem se destacado como um ponto de encontro virtual para quem busca reflexões profundas, histórias de vida marcantes, projetos inovadores e conexões genuínas.

A Origem e a Missão

“Valle de Deus” nasceu de um desejo profundo de compartilhar histórias e experiências que pudessem fortalecer a fé das pessoas. Desde o início, a missão do podcast foi clara: estar presente em todas as redes sociais e criar um espaço onde a espiritualidade pudesse ser discutida de forma descontraída, aberta e acolhedora.

Embora o podcast tenha surgido da ideia de apenas dois amigos que buscavam, durante a pandemia, manter acesa a chama da fé, hoje o projeto já conta com diversos integrantes, em especial a nossa querida Priscila Roel de Deus, esposa de Cristian, que desde o princípio acreditou e nos apoiou de maneira incondicional, na pessoa da qual queremos estender nossos agradecimentos a todos os amigos e familiares que acreditaram em nosso sonho.

Crescimento e Impacto

Ao longo desses três anos, o “Valle de Deus” vem buscando se consolidar como uma plataforma importante na evangelização. Com episódios que abordam temas variados – desde relatos pessoais de fé até discussões teológicas, sociológicas e culturais profundas – abordando temas de extrema relevância para a sociedade, tais como a importância da fé para a formação do indivíduo a inclusão de pessoas com deficiência na vida em comunidade, o aborto, a insegurança alimentar, a saúde mental, a relevância das expressões artísticas como música, teatro e a dança, dentre tantos outros.

Presente em diversas redes sociais (Youtube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, Deezer, Threads, X, etc) o podcast Valle de Deus busca fazer parte do cotidiano das pessoas com dois vídeos curtos diários, um às 12h e outro às 18h, e um episódio completo a cada 15 dias, com lançamentos sempre aos sábados às 20h.

Apoiadores

O projeto não visa a obtenção de lucro, mas os desafios para a produção de um conteúdo de qualidade sempre dependem de apoiadores que acreditem no projeto e na importância de trazer excelência para aquilo que se faz, sendo imperioso mencionar e agradecer a parceria com a Agência Cravo Jr., a qual fornece toda a estrutura de ambiente, som, imagem e equipe técnica, sem os quais seria impossível produzir o podcast, bem como dos demais parceiros que apoiam a evangelização, como a MW Corretora de Seguros, Jornal Ita News, Paraná Serralheria e Estruturas Metálicas e Fato Contabilidades.

Torne-se um apoiador

Inclusive, gostaríamos de convidar você a fazer parte dessa história. Nossa missão de levar mensagens de fé e inspiração continua crescendo e estamos buscando parcerias para expandir nosso alcance e melhorar ainda mais o conteúdo que oferecemos.

Se você acredita no poder transformador da palavra de Deus e quer nos ajudar a tocar ainda mais corações, junte-se a nós nessa missão. Seu apoio será fundamental para que possamos continuar produzindo episódios de qualidade e alcançar um público cada vez maior.

Entre em contato conosco, por meio das nossas redes sociais, para saber como você pode contribuir e fazer parte dessa caminhada de fé e inspiração.

Outra forma de contribuir é se inscrever em nossas redes sociais e compartilhar os nossos conteúdos com familiares e amigos, pois compartilhar é evangelizar!

Conclusão

Os três anos do “Valle de Deus” são uma celebração de fé, perseverança e comunidade. Com uma trajetória marcada por momentos inesquecíveis e um impacto profundo na vida de muitos, especialmente daqueles que participam diretamente do projeto, o podcast olha para o futuro com gratidão e esperança, pronto para continuar sua missão de iluminar o caminho das pessoas com a luz que vem de Jesus.