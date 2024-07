O Cesb (Comitê Estratégico Soja Brasil) revelou neste mês de julho os vencedores do Desafio Nacional de Máxima Produtividade da Soja durante a 16ª edição do Fórum Nacional de Máxima Produtividade.

O “desafio” foi dividido em duas categorias: sequeiro e irrigado. A categoria sequeiro apresenta os campeões regionais (Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste), que concorreram ao prêmio de campeão nacional. A categoria irrigada tem diretamente um campeão nacional, sendo o itapevense Silvio Maluta, da Fazenda Fratelli.

A iniciativa atraiu mais de 6 mil inscritos, no ano em que se comemora os 100 anos da cultura da soja no Brasil. Foram três novos recordes nesta edição: ao todo, o desafio auditou 980 áreas, em 1100 municípios de 20 Estados brasileiros, totalizando 4 milhões de hectares com produtividade média de 89 sacas por hectare. Em mais de 482 áreas auditadas, a produtividade chegou a +90 sacas por hectare.

Marcelo Habe (na foto), presidente do Cesb, destacou que o evento visa celebrar as mais altas produtividades sustentáveis de soja do Brasil, reunindo agricultores, especialistas, pesquisadores e entusiastas do setor agrícola para compartilhar informações técnicas e inovações. “A soja é uma cultura de imensa importância social e econômica, não somente no Brasil, mas como no mundo. Ela não só alimenta milhões de pessoas, como também é um pilar vital para a economia do nosso país. No entanto, essa responsabilidade vem com o dever de cultivar de maneira sustentável, garantindo que as nossas práticas agrícolas respeitem e preservem o meio ambiente para o futuro das gerações”, salientou.

CATEGORIA IRRIGADA NACIONAL

Campeão: Fazenda Fratelli – Itapeva (SP)

Produtividade: 133,79 sc/ha

Produtor: Silvio Maluta

Consultor: Robson Ribeiro dos Santos

Tamanho da propriedade: 2.800 ha

Área de soja: 2.500 ha

Produtividade média irrigada: 81 sc/ha

HOMENAGEM.

Na 43ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Itapeva, foi aprovado em turno único um requerimento de autoria da vereadora Vanessa Guari (Republicanos), registrando votos de congratulações ao Sr. Silvio Langreberto Maluta, campeão nacional na produção de soja irrigada.

(Texto base: revistacultivar.com.br)