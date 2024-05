Claudemir Marques da Rocha e Adriele Lopes Conceição estavam separados. Corpos foram achados no imóvel onde ele vivia, em Apiaí (SP).

Uma mulher foi encontrada morta com o ex-marido dentro da residência dele em Apiaí, no interior de São Paulo. Adriele Lopes Conceição, de 22 anos, e Claudemir Marques da Rocha, de 48, eram um casal, mas estavam separados.

De acordo com a Polícia Militar, a irmã de Adriele acionou uma equipe policial, por volta de 20h40 de segunda-feira (6), para ir até o imóvel, localizado na Rua Cinco, no bairro Santa Terezinha. A mulher relatou ter visto os corpos por uma janela da casa, deitados em uma cama.

À Polícia Militar, a irmã disse que a jovem tinha um bom relacionamento com o ex-marido. Claudemir havia se mudado para aquela casa na última sexta-feira (3). Segundo apurado pelo g1, ele teria chamado a ex para conhecer o imóvel no sábado (4). Desde então, ela estava desaparecida.

Ao entrarem na residência, os policiais militares encontraram o ex-casal com rigidez cadavérica. Eles tinham sangramentos no nariz e, a princípio, não havia ferimentos por objetos cortantes ou arma de fogo.

A Guarda Civil Municipal (GCM) prestou apoio na preservação do local. Ainda não foi possível determinar a causa da morte, que será revelada após os exames necroscópicos.

Segundo a Polícia Militar, Adriele deixou três filhas pequenas, sendo a mais nova fruto do relacionamento com Claudemir. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Apiaí como morte suspeita.

(Texto e imagem – reprodução portal g1).