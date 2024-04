Na manhã desta quarta-feira (17), mais um acidente foi registrado na Estrada Vicinal Luiz José Sguário, que liga Itapeva a Nova Campina.

O local já conhecido pelos inúmeros tombamentos de caminhões, registrou mais uma ocorrência do gênero no início da manhã. Um caminhão carregado de cal acabou perdendo o controle e não conseguiu realizar a curva no trecho conhecido como “subida da gavirova”.

De acordo com a Polícia Militar, houve registro apenas de danos materiais e o motorista saiu ileso do acidente.

Há anos motoristas e cidadãos questionam a falta de segurança do trecho e cobram medidas que possam vir a sanar esse tipo de ocorrência como uma nova rota que minimize as chances de acidentes.