Veículo, que saiu de Itapeva com destino à Aparecida do Norte, bateu em pilar de um viaduto no km 171 da SP-127 próximo a Itapetininga após, supostamente, ter apresentado pane mecânica. 10 pessoas morreram no local e outras 42 foram socorridas com ferimentos.

Veja quem são as vítimas:

Moacir Ferreira de Moraes, 73 anos;

Valdira De Souza Moraes;

Gilmar de Jesus Moraes, de 48 anos, trabalhador rural (filho de Valdira e Moacir Moraes);

Gilberto Moraes, de 42 anos (filho de Valdira e Moacir Moraes);

Vanessa Souza Moraes, 37 anos (esposa de Gilberto Moraes);

Tiago de Souza Moraes, de seis anos (filho de Gilberto e Vanessa Moraes);

José Carlos Bento e a esposa Edna Carvalho da Silva Bento;

Iolanda Maria de Oliveira;

Jessiele Rodrigues Rosa, 24 anos.

Ao todo, 54 pessoas estavam no ônibus, que saiu de Itapeva (SP) com destino a Aparecida. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes (HLOB), em Itapetininga, e para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 15 pessoas precisaram ser retiradas das ferragens.

Nossos sinceros sentimentos a todos! 😔

(Via g1 Itapetininga / imagem: redes sociais – Vítimas, da esquerda para a direita, Moacir, Gilmar, Gilberto, Valdira e Tiago, Vanessa e Jessiele)