Para celebrar o lançamento de Meu Malvado Favorito 4 nos cinemas, o McDonald’s lança três produtos no menu e 12 brinquedos no McLanche Feliz.

Inspirado em Meu Malvado Favorito 4, novo filme da franquia mundial de animação mais bem sucedida da história, da Illumination, e na paixão dos Minions por bananas, o Méqui trouxe três novos produtos ao cardápio por tempo limitado: as sobremesas McShake sabor BA-NA-NAA e Caldo & Freddo BA-NA-NAA, além da McShaker Fries Lemon Pepper.

A McShaker Fries Lemon Pepper traz as tradicionais McFritas, desta vez com um tempero especial de limão e pimenta. Já as novas sobremesas, McShake BA-NA-NAA e Caldo & Freddo BA-NA-NAA, possuem banana como o sabor principal: o McShake é composto por uma deliciosa cobertura sabor banana, enquanto o Caldo & Freddo acompanha calda sabor chocolate e, claro, tortinha de banana.

Em Meu Malvado Favorito 4, da Illumination, o vilão que virou herói mais amado do mundo animado, Gru, Lucy e as meninas, dão as boas-vindas a um novo membro da família, o Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Enquanto isso, a família é forçada a se disfarçar quando um novo inimigo, Maxime Le Mal, jura vingança contra Gru. Quem ficou curioso para saber o desfecho, poderá assistir os filmes nas telonas a partir de 4 de julho.

Os novos produtos de Meu Malvado Favorito 4 estão disponíveis para pré-venda no app do Méqui até 3 de julho, e a venda geral começará em 4 de julho em todos os restaurantes da rede. Tem mais! Os clientes cadastrados no programa de fidelidade Meu Méqui poderão resgatar qualquer um dos novos produtos por 25 mil pontos cada.

*Não para por aí! Tem Minions também no McLanche Feliz!*

Em celebração ao lançamento do longa, os Minions também marcam presença nas caixinhas do McLanche Feliz para proporcionar muita diversão em família! A nova campanha traz um total de 12 miniaturas, cada uma representando um Minion diferente que estará no filme.

A chegada dos Minions está aliada ao cardápio do McLanche Feliz, que está em constante evolução, oferecendo opções com baixos teores de sódio, gorduras e açúcares, além de vegetais e laticínios.

Os brinquedos podem ser adquiridos nas unidades do McDonald’s em todo o Brasil, pelo Peça e Retire, Drive-Thru ou no próprio restaurante, pelos totens de autoatendimento e no balcão. Também é possível garantir os brinquedos sem sair de casa, basta pedir pelo app do McDonald’s e aproveitar o McDelivery!

