A Guarda Civil Municipal de Itapeva através das Equipes Especializadas CANIL e ROMU em conjunto com a DISE Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes deflagraram Operação para combater o tráfico de drogas na Vila Mariana.

Após investigações da DISE, os Policiais da GCM e DISE foram para o bairro na sexta-feira (3), com objetivo de prender aqueles que praticam o tráfico no local, ao chegarem os indivíduos tentaram fuga, mas foram rapidamente abordados num total de 3 pessoas, as quais cada uma portava certa quantia de valores e entorpecentes.

Também foi vistoriada uma residência, local de onde um dos indivíduos retirava a droga para venda, sendo localizada grande quantidade de drogas diversa.

As apreensões resultaram em:

✅ 03 indivíduos presos

✅334 pinos de cocaína

✅128 porções pequenas de maconha

✅1,5kg de Maconha

✅82,50 gramas de crack em diversas pedras

✅26 porções de haxixe

✅ R$ 343,70 em dinheiro

✅ 05 aparelhos celulares

O Delegado de Plantão determinou que todos os entorpecentes, valores e céleres fossem apreendidos e os indivíduos ficassem presos, onde foram recolhidos a carceragem local e permaneceram à disposição da Justiça.