A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, realizou a publicação nesta segunda-feira (15), da convocação das provas objetivas e dissertativas (para os cargos que exigirem), do concurso público para preenchimento de cargos e cadastro reserva, de acordo com o Edital 001/2023.

As provas serão realizadas neste domingo, dia 21 de janeiro, em local e horários, que constam na lista dos candidatos inscritos para o concurso público.

Lembrando que a lista completa dos candidatos (por ordem alfabética) se encontra no Diário Oficial Eletrônico nº 2326, do dia 15 de janeiro de 2024, páginas 35 a 324 e poderá ser acessada por meio do seguinte link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDQ2NjI5