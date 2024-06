Um brilho nos olhos, sorrisos que irradiam felicidade e a certeza de um futuro promissor. Essa é a cena que o projeto “Bom de Nota, Bom de Bola Verde” tem proporcionado para crianças e adolescentes em Itapeva/SP. Iniciado em dezembro de 2023 e respaldado pela Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), o projeto, acontece através da Associação Pró-Esporte e Cultura, e oferece como modalidade o tênis. O esporte proporciona diversos benefícios para crianças e adolescentes. Em primeiro lugar, ele promove o desenvolvimento físico, ajudando a melhorar a coordenação motora, a resistência cardiovascular, a força muscular e a flexibilidade, e além dos benefícios físicos, o tênis também contribui para o desenvolvimento cognitivo dos jovens.

Por ser um esporte estratégico, requer tomadas de decisão rápidas, pensamento tático e habilidades de resolução de problemas. Essas habilidades cognitivas são essenciais não apenas para o desempenho esportivo, mas também para o sucesso acadêmico e profissional no futuro, desempenhando também um papel importante no desenvolvimento social das crianças e adolescentes. Ao participarem de aulas em grupo, torneios ou simplesmente jogos casuais, os jovens têm a oportunidade de interagir, colaborar e construir relacionamentos saudáveis. Isso ajuda a promover habilidades sociais, como comunicação, trabalho em equipe e respeito mútuo.

O “BNBB Verde”, não se limita a ensinar somente habilidades esportivas. Ele vai além, buscando estimular o melhor desempenho escolar e comportamental dos participantes, garantindo que sejam verdadeiros campeões dentro e fora das quadras. Com encontros duas vezes por semana, o projeto atende crianças de 6 a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos, matriculados na rede pública de ensino, oferecendo não apenas a prática esportiva, mas também valores fundamentais para a cidadania. “Através do projeto é possível estimular a socialização entre os alunos, o desenvolvimento e o fortalecimento de vínculos, seja ele com professores, colegas, familiares e até na escola. É possível observar o desenvolvimento de valores como cooperação, solidariedade e respeito durante esses encontros”, afirma a psicóloga na linha de frente do projeto, Beatriz Bernardi.

A iniciativa não seria possível sem o apoio fundamental das empresas patrocinadoras, Caldema, Maringá, Colgate e Passalacqua, que entendem a importância do investimento em projetos sociais como este. Graças a elas, é possível oferecer um ambiente seguro e estruturado para o aprendizado do tênis, além de promover ações culturais e educativas que enriquecem ainda mais a experiência dos participantes.

Entre os principais objetivos do projeto, destacam-se a promoção da responsabilidade social entre as empresas, o estímulo ao desenvolvimento escolar e pessoal dos alunos, a valorização da autoestima e a integração comunitária. Ao investir no “Bom de Nota, Bom de Bola Verde”, as empresas e a comunidade de Itapeva estão construindo um futuro mais brilhante e promissor para as próximas gerações, onde cada criança e adolescente tenha a oportunidade de alcançar todo o seu potencial, dentro e fora das quadras.



EM ITAPEVA:

Na escola E.M. Maria de Lourdes Ribeiro – Rua João Perretti Nº 168- Jd. Bela Vista- Itapeva/SP.