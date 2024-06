A Câmara Municipal de Itapeva ficou lotada de pessoas que prestigiaram a solenidade em comemoração aos 125 anos da Santa Casa.

Durante o evento foi entregue a comenda Antônio Furquim Pedroso da Ordem e do Mérito de Itapeva ao conselheiro Wilson Kasemodel, o Vico, que há 54 anos atua pelo hospital.

O evento, que contou com a presença do prefeito de Itararé e presidente do Condersul Heliton do Valle, apresentou a história dos 125 Santa Casa, incluindo depoimentos dos saudosos Augusto Rios Carneiro, Luiz Duch e Dr Ulysses Tassinari.

A mesa diretora contou também com a presença do presidente da Câmara Roberto Comeron, do provedor da Santa Casa Pedro Curt Kasemodel, do bispo diocesano Dom Eduardo Malaspina e do promotor de Justiça Pedro Guimarães. Alexsander Franson representou a 16ª Região Administrativa.

A Santa Casa entregou aos presentes um documento com informações sobre o número de municípios atendidos, número da população atendida e valores de arrecadação anual da entidade. Programas e serviços realizados também foram divulgados.

A Santa Casa também lançou o programa de voluntariado, para quem deseja colaborar com suporte emocional e espiritual aos pacientes e suas famílias durante o tratamento.

O evento também contou com a apresentação da banda Filarmônica Jovem da Adesai e com várias homenagens ao comendador Wilson Kasemodel.

(Por Juliana Oliveira / Fotos: Cravo Fotografia)