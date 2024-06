Conforme registro policial, apreensão de 477 tijolos de maconha aconteceu na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258).

Um homem de 31 anos e outro de 23 foram presos após serem flagrados transportando grande quantidade de maconha em rodovia de Itapeva (SP), na madrugada desta quarta-feira (12).

Conforme o registro policial, a abordagem foi feita na altura do quilômetro 282 da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em frente à base do Policiamento Rodoviário de Itapeva.

Durante a inspeção do veículo, foram localizados e apreendidos 477 tabletes de maconha no porta malas, que totalizaram 296,95 quilos do entorpecente.

O motorista do carro e o passageiro confessaram que estavam transportando a droga de Campo Mourão (PR) até a capital paulista. A dupla foi presa em flagrante e levada para a delegacia do município.

(Via portal G1 / foto Polícia Rodoviária)