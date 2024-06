Três importantes grupos políticos da cidade de Itapeva, Progressistas, Republicanos e Podemos, decidiram selar união para as eleições municipais deste ano. O encontro para a formalização de nova frente política foi realizado nesta última segunda-feira, dia 3, na sede do Diretório Estadual do Progressistas, e foi conduzido pelos presidentes estaduais do Progressistas, deputado federal Maurício Neves, e pelo presidente do Republicanos do Estado de São Paulo, Roberto Carneiro.

Participaram também da reunião representando o Republicanos de Itapeva, o presidente da Executiva Municipal, Marco Penha e o advogado Paulo De La Rua.Pelo Progressistas, além do pré-candidato a prefeito Roberto Comeron, estiveram presentes a presidente municipal da legenda, Dra. Fabrícia Haidar Mazen, o ex-secretário do Desenvolvimento Social, Luciano Oliveira, o empresário Junior Schreiner e a secretária parlamentar, Val Santos. E o Podemos foi representando pelo ex-vereador Oziel Pires.

De acordo o deputado federal Maurício Neves a união das três legendas comprova que o interesse por Itapeva está acima de qualquer vaidade individual. “É uma composição madura, consciente e desprovida de vaidade. Formamos hoje um time com lideranças respeitadas e consolidadas e que estão dando as mãos por um projeto maior, que é o resgate do desenvolvimento de Itapeva”, reforçou.

Já o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, reafirmou que o seu partido e o Progressistas “caminharão juntos em Itapeva”. “É uma honra para nós, somarmos forças com os grupos do ex-prefeito Roberto Comeron, e também, de lideranças que participaram do governo do ex-prefeito Luiz Cavani, e da família Guari. Esse projeto também tem o apoio do nosso governador Tarcísio de Freitas”, falou.