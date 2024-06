Nesta tarde de segunda-feira (03), tomou posse o novo Secretário de Desenvolvimento Social de Itapeva Willian Jonatas Lima de Almeida, de 32 anos, assistente social, pós-graduado em gestão SUAS, servidor público concursado da Prefeitura de Itapeva há 13 anos, com experiência em diversos departamentos da Pasta.

Willian iniciou sua trajetória profissional no ano de 2011 na Casa Transitória, posteriormente foi Conselheiro Tutelar, assessor parlamentar, coordenou a Casa do Adolescente, Vila Dignidade, Centro de Convivência e Cidadania, além disso, exerce a função de perito social judicial. De acordo com a publicação do prefeito, “Willian sempre atuou com profissionalismo, respeito e acolhimento humanizado com as pessoas usuárias dos serviços da Assistência Social, com as famílias, idosos, crianças e adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua”, escreveu.

O chefe do Executivo agradeceu Lucinha Schreiner pelo trabalho executado durante o tempo que esteve como secretária.

Possivelmente, o afastamento de Lucinha está relacionado a ela concorrer às eleições municipais este ano.