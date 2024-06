Nesta quarta-feira (05), acontece a grande SEMIFINAL do COPA RECORD DE FUTSAL direto da cidade de Itapetininga. E nossas torcidas estarão com o time de futsal masculino itapevense que irá enfrentar Capão Bonito pelas vagas na grande final. E tem também os anfitriões da casa enfrentando o time de Porangaba. Vamos torcer juntos pelos nossos atletas. E se você não puder ir, não tem problema, o canal do YouTube SUGERADA FC irá transmitir todas as emoções da disputa AO VIVO.