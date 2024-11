GCM de Itapeva realizou operação cidade tranquila no final de semana

A Guarda Civil Municipal de Itapeva desencadeou a Operação Cidade Tranquila no último final de semana. A operação tinha por objetivo a realização de fiscalização de trânsito e e rondas, para que preventivamente se instalasse uma sensação de segurança, inibindo práticas ilícitas e antissociais. Na primeira etapa foram realizadas fiscalizações de trânsito visando orientar condutores para uma direção segura, sem uso de álcool ou entorpecentes. Diversos veículos foram abordados, seus condutores orientados e alguns foram notificados, por estarem sem habilitação e licenciamento vencido.

Em um segundo momento, as equipes policiais da GCM se deslocaram para o Bairro São Francisco e ao chegarem no local onde havia um estabelecimento comercial com dezenas de pessoas, todas foram abortadas, pois o bairro é conhecido pela mercancia de entorpecentes. Dentre os abordados, uma mulher e um homem portavam significativa quantidade de substâncias análogas a entorpecentes crack, cocaína e maconha. Diante dos fatos, os policiais da GCM deram voz de prisão aos suspeitos de estarem ali praticando traficância.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde o delegado de Plantão ratificou a voz de prisão e os dois suspeitos foram recolhidos presos e à disposição da Justiça.