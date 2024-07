A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itararé, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), apreendeu, na madrugada desta sexta-feira (19), mais de 600 porções de entorpecentes prontas para comercialização e porções a serem fracionadas. No total, foram 599 pinos de cocaína, 19 porções de maconha, 123,89 gramas de cocaína e 76,84 gramas de crack.

De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento pela Vila Esperança, quando um indivíduo segurando uma sacola plástica, empreendeu fuga ao avistar a viatura. Diante da ação suspeita, os GCMs iniciaram o acompanhamento, quando o suspeito descartou a sacola e conseguiu fugir pelos telhados de uma residência, não sendo possível identificá-lo.

Em revista ao material descartado, os agentes encontraram as substâncias, uma balança de precisão, 209 embalagens do tipo ziplok para acondicionamento e um rolo de papel filme. Os entorpecentes, junto com os objetos, foram apresentados e entregues no Plantão Policial.

Denúncias de tráfico de drogas e demais irregularidades podem ser feitas à GCM pelos telefones 153 e 199, ou pelo WhatsApp (15) 3531-2120.