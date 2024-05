A Guarda Civil Municipal de Itapeva foi acionada na manhã de quinta-feira (2) para atender solicitação de uma pessoa deitada na porta de um estabelecimento comercial.

A equipe de Rádio Patrulha foi até o local, onde os Policiais da GCM encontraram o cidadão ainda deitado, então perguntaram se ele estava bem e se necessitava de alguma ajuda. O homem de 25 anos disse estar somente descansando ali, pois estava vivendo na condição de morador de rua e é oriundo do município de Sengés-PR.

Diante dos fatos, os GCMs realizaram a pesquisa da vida pregressa do homem abordado, onde constou um mandado de prisão expedido pela Justiça do Paraná em seu desfavor.

Sendo assim, o sujeito foi informado da sua condição de procurado pela Justiça e foi conduzido ao Plantão Policial, onde foram realizados os procedimentos de Polícia Judiciária e o homem ficou recolhido preso e à disposição da Justiça.