Um acidente grave envolvendo um veículo de passeio e uma carreta foi registrado na manhã desta sexta-feira (03), em Itapeva.

O acidente ocorreu na Rodovia Eduardo Saigh próximo ao Bairro Kantian. Por razões ainda não divulgadas pelas autoridades uma carreta que seguia sentido Itapeva-Itaberá, acabou colidindo frontalmente com um veículo que vinha na direção contrária, no carro estavam três pessoas.

Com a colisão o veículo ficou completamente destruído e o condutor preso nas ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU trabalharam em conjunto no socorro às vítimas. Duas mulheres foram socorridas primeiro e não tiveram a identidade revelada, já o condutor após ser liberado das ferragens foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva.

Segundo informações das equipes de segurança que participaram da ocorrência, o homem que era o motorista não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no hospital.