A Prefeitura Municipal de Nova Campina através da Secretaria de Saúde, depois de inúmeras tentativas, realizou a contratação de uma pediatra para atender as crianças do município.

Na manhã desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, a Dra. Marilia Carreao Freire foi recebida pela prefeita Josi, pelo secretário de governo Eliel, pelo secretário de saúde Junior e pelo coordenador Matheus, onde assinou seu contrato e recebeu as boas-vindas.



A profissional inicia seus atendimento de imediato, onde atenderá no Centro de especialidades toda terça e quinta-feira.

A prefeita Josi salientou que esta nova contratação é muito importante para o municipio. “Nós sempre soubemos da necessidade de ter um pediatra na cidade e estávamos buscando por isso há tempos e felizmente agora conseguimos firmar um contrato com a Dra. Marilia e possibilitar que as crianças sejam atendidas aqui na cidade, não necessitando de viajar com os pais para outros municípios e assim ter mais comodidade no atendimentos”, destacou.