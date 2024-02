A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itararé apreendeu, na quarta-feira (21), várias porções de maconha, crack e cocaína. Segundo a corporação, a abordagem começou durante uma blitz, quando uma motocicleta ignorou a ordem de parada, empreendendo fuga sentido a Bom Sucesso de Itararé.

Diante da ação suspeita, os agentes iniciaram o acompanhamento, quando identificaram que os indivíduos dispensaram pequenos pacotes plásticos.

Já na abordagem, o condutor e o passageiro da motocicleta foram identificados como residentes de Bom Sucesso de Itararé e transportavam porções de maconha, crack e cocaína. Na ocasião, os mesmos confirmaram que apanhavam as substâncias em Itararé e levavam para Bom Sucesso de Itararé.

Em conferência da moto, foi constatado o licenciamento e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista vencidos. Com isso, a moto foi apreendida e encaminhada ao Pátio Municipal.

Os dois foram conduzidos à Delegacia para registro do boletim de ocorrência de porte de entorpecentes e dispensados em seguida.