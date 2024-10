Polícia Militar prende traficante em flagrante na Vila Mariana

A Polícia Militar de Itapeva prendeu nesta terça-feira (15), um indivíduo por tráfico de entorpecente.

De acordo com os policiais, ao realizarem patrulhamento pela Rua Sol Nascente, avistaram B.S.O.G, que ao perceber a aproximação da viatura tentou empreender fuga, porém foi abordado pelos policiais.

Ao realizar busca pessoal no indivíduo os policiais localizaram com ele 31 eppendorfs de cocaína e 20 pedras de crack, junto com o detido foi localizado ainda R$ 73,10 (setenta e três reais e dez centavos) em notas diversas, característico de movimentação do tráfico.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão em flagrante e encaminharam o indivíduo para o Plantão Policial onde o delegado responsável ratificou a voz de prisão e determinou a apreensão dos entorpecentes e do dinheiro localizado junto ao suspeito que está à disposição da Justiça.