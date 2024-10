Casa Aberta Senac é oportunidade para conhecer a instituição e possibilidades de aprimoramento profissional

Senac Itapetinga realiza evento no dia 19/10 com série de atividades gratuitas como palestras, oficinas, jogos e apresentações artísticas.

Estimular a cultura do empreendedorismo, inovação e o aprendizado na prática é a proposta do Casa Aberta Senac. O evento gratuito acontece no dia 19 de outubro, das 10 às 16 horas, nas 63 unidades do Senac São Paulo em todo o estado (sendo 17 unidades na capital; seis na Grande São Paulo; duas no litoral; e 35 no interior).

No Senac Itapetininga, a população está convidada para um dia repleto de atividades gratuitas com foco em bem-estar, educação e qualificação profissional. O público poderá conhecer a infraestrutura da instituição e o Jeito Senac de Educar, um aprendizado prático e que promove a conexão de seus estudantes com docentes e profissionais do mercado em atividades inspiradoras e voltadas ao mundo do trabalho.

“É uma oportunidade para os participantes explorarem diferentes áreas de atuação, descobrirem suas paixões e desenvolverem novas habilidades de forma prática e divertida, preparando-se para o mercado de trabalho de maneira mais consciente e motivada”, afirma Fabiana Martins Vilela, Gerente do Senac Itapetininga.

Entre as atrações da programação estão apresentação de mágica, games e espaço literário, das 11h às 14h; jogo de tabuleiro vivo com quiz de assuntos referentes à saúde, das 10h às 16h; oficina de aromatizador de ambiente, também das 10h às 16h; no mesmo horário, bate-papo sobre a importância do filtro solar e análise com lâmpada dos impactos do sol na pele. Haverá, ainda, sessões de massoterapia, palestra sobre contratação de aprendizes pelas empresas e a respectiva legislação, entre outras atividades.

*Mais informações sobre a programação do evento podem ser acessadas no Portal Senac:* https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/ipe/.

*Serviço:*

Senac Itapetininga

Endereço: Rua Dom Joaquim, 495 – Centro – Itapetininga/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-itapetininga