Frente Parlamentar pela duplicação da SP-258 será realizada na Câmara de Itapeva

No próximo dia 24 de outubro, às 10h, o plenário da Câmara Municipal de Itapeva será palco da Frente Parlamentar pela tão sonhada duplicação da SP-258.

O presidente da Câmara, Roberto Comeron, juntamente com a Alesp e o Deputado Estadual Ricardo Madalena estão organizando a reunião, que tem por objetivo fortalecer essa luta, que há anos é sonhada pela população de Itapeva e toda a região. Afinal, quantas vidas foram ceifadas nessa rodovia? Quantos acidentes terríveis já aconteceram?

Você cidadão que também almeja por essa conquista está convidado a participar da Frente Parlamentar. A Câmara de Itapeva está localizada à Avenida Vaticano, no 1135, no Jardim Europa.

Compareça, sua presença é importante!

Serviço.

Frente Parlamentar pela duplicação da SP-258

No Plenário da Câmara de Itapeva

Dia 24/10/2024 às 10h.