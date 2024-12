Polícia Militar orienta a população quanto as compras de Natal mais seguras

O Capitão PM Vilmar Duarte Maciel Coordenador Operacional Interino do 54º BPM/I explica o que a população pode fazer para ajudar as forças de segurança, reduzindo as chances de ser vítima de bandidos ao tomarem algumas precauções, durante as compras de final de ano.

“Quero lembrar que o fluxo de pessoas na área central de Itapeva é muito grande nessa época do ano. Aonde além dos moradores da cidade, muitos vêm das cidades próximas para comprar os presentes de Natal. Como é grande o número de pessoas em compras, a ação dos marginais também tende a ser maior. Nós estamos trabalhando para garantir a segurança das pessoas, mas elas também precisam ficar atentas e uma simples atitude ajuda serem discretas na hora de fazer e pagar suas compras”, disse o Capitão Maciel.

A atenção e a discrição apontadas pelo Capitão são as mais importantes para as pessoas que pretendem fazer suas compras na área central, além de cuidados com relógios, celulares, bolsas e objetos valiosos.

A forma mais segura de carregar as compras é na frente do corpo, busque não deixar as duas mãos ocupadas e que aqueles que estiverem de carro guardem sacolas no porta-malas para evitar chamar atenção. Muito cuidado na hora de estacionar seu veículo, procure estacionamentos credenciados e locais bem iluminados, antes de sair conferir se trancou as portas, subiu os vidros e acionou o alarme do carro. Mantenha sempre atenção, a prevenção é a melhor maneira de inibir a ação de criminosos.

Procurar evitar retirar sua carteira ou conte notas em público, principalmente em bares, lojas, locais de grande movimento, efetuar o pagamento de contas através de cartões ou pix, não sacar e carregar grande quantidade de dinheiro separe dinheiro em diferentes bolsos, preferencialmente em bolsos da frente do corpo. Quando efetuar o pagamento com cartão não perde lo de vista para evitar a clonagem e certifique-se de sua utilização apenas na máquina de sua operadora.

O cuidado com estranhos precisa ser redobrado, a pessoa deve desconfiar de esbarrões e empurrões. Evitar aproximação de pessoas desconhecidas, principalmente das crianças, é outra atitude importante. Os pequenos devem sempre estar sempre perto dos pais ou responsáveis, não perca as crianças de vista enquanto olha vitrines ou faz compras, procure em caso de crianças muito pequenas deixarem um número de telefone junto com a mesma e orientar em caso de se perder adotar como ponto de encontro uma viatura da Policia Militar.

No caso de qualquer anormalidade, a pessoa deve comunicar imediatamente a Polícia Militar.Lembre se: Estamos fazendo nosso trabalho de dar tranquilidade e segurança para a população. Caso necessite, o cidadão pode falar com um dos nossos policiais que estiver na rua, entrar em contato com as equipes nas viaturas ou ligar de imediato “190”, contem com a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO e boas compras.

Por Capitão Maciel.