Ação conjunta das Polícias Civil, Militar e GCM de Itararé prende foragido acusado de violência doméstica e cárcere privado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itararé participou, na última sexta-feira (29), da ação conjunta com a Polícia Militar e Polícia Civil, que prendeu um homem foragido da cidade de Castro, no Paraná. O indivíduo era acusado de violência doméstica e cárcere privado contra sua esposa e estava em posse de uma arma de fogo no momento da abordagem.

As forças de segurança foram alertadas por um comunicado no grupo de WhatsApp da Polícia e Segurança Pública, informando que o suspeito fugia em um veículo e estaria armado. Durante a operação de busca, foi localizado um segundo veículo, estacionado no perímetro urbano, no centro de Itararé, pertencente ao suspeito.

Na abordagem, realizada pela equipe do Canil da GCM, juntamente da Polícia Civil, o homem confessou os crimes e indicou a localização de um revólver calibre 38 municiado, encontrado dentro do veículo. Além disso, outra munição foi localizada em revista pessoal conduzida por um agente da GCM. O indivíduo recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado ao plantão policial, onde o delegado formalizou o registro da ocorrência.

O prefeito de Itararé (SP), Heliton do Valle, destacou a importância da atuação conjunta das forças de segurança. “Essa ação demonstra o comprometimento e a eficiência das nossas equipes para garantir a segurança da nossa população. A integração entre os órgãos de segurança é fundamental para proteger os itarareenses e manter nossa cidade segura”, afirmou.

*Saiba mais -* O homem foi indiciado pelos crimes de violência doméstica, cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo, com base nos artigos 24-A, 148 e 12 do Código Penal. O caso será encaminhado para as autoridades judiciais do Paraná, onde os crimes foram inicialmente registrados.

Créditos: GCM Itararé (SP).