Polícia Militar captura procurados pela Justiça na região

➡️ Na madrugada de sábado (30), pelo município de Itapeva, a equipe de policiamento de área do 54° BPM/I, durante patrulhamento abordou e prendeu um indivíduo Procurado da Justiça, pelo crime de Estupro. Dada voz de prisão e encaminhado à Delegacia de Polícia de Itapeva, para cumprimento dos devidos ritos legais, onde permaneceu preso.

➡️ Na noite de sexta-feira(29), pelo município de Itararé, a equipe de policiamento de área do 54° BPM/I, durante patrulhamento abordou e prendeu um indivíduo Procurado da Justiça, pelo crime de Lesão Corporal. Dada voz de prisão e encaminhado à Delegacia de Polícia de Itararé, para cumprimento dos devidos ritos legais, onde permaneceu preso.

➡️ No sábado (30), no município de Ribeirão Branco/SP, a equipe policial-militar, durante patrulhamento, localizou um homem procurado pela Justiça (Art. 129 do CP).

O detido foi conduzido até Plantão Policial de Itapeva/SP, onde permaneceu recolhida à disposição da Justiça.

➡️ No sábado (30), no município de Itapeva/SP, a equipe policial-militar, durante atendimento de ocorrência, localizou um homem procurado pela Justiça (Art. 303 do CTB).

➡️ No sábado (30), no município de Nova Campina/SP, a equipe policial-militar, durante a realização de um bloqueio policial, localizou um homem procurado pela Justiça.

