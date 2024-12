Ator da região, Matheus Tube está em novo filme no streaming

Em uma escola tradicional e elitista só para meninas, um crime abala a rotina e revela segredos escondidos nas sombras do privilégio. O palco do mistério é a casa da aluna mais rica da instituição, onde todos se tornam suspeitos. A trama se desenrola ao redor de várias personagens intrigantes: duas irmãs que vivem em constante rivalidade e não hesitam em prejudicar uma à outra; um grupo de estudantes rebeldes, que poderiam ter cometido o crime como uma forma de protesto contra as regras rígidas da escola; uma aluna pobre, bolsista, que sente o peso de ser uma estranha em um mundo de luxo; e uma amizade intensa entre duas colegas, que desperta ciúmes e desconfiança em um amigo, disposto a incriminá-las. Enquanto o mistério se aprofunda, a investigação mobiliza até um delegado federal, que precisa desvendar quem é o verdadeiro culpado neste enigma. Em meio a intrigas, rivalidades e segredos, Flores e Espinho – oferece uma narrativa cheia de suspense e reviravoltas, que fará você questionar cada pista até a revelação final.

Essa produção é uma releitura das obras de Machado de Assis (Dom Casmurro, A Cartomante, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Esaú e Jacó…), Matheus Tube interpreta o personagem Juca, no elenco também Matheus Lustosa e Gabi Lopes.

Você pode assistir Flores & Espinho O Filme pela plataforma Prime Vídeo, Amazon Vídeo, Claro TV+, Apple TV+ e Microsoft.

“Sou muito grato a Deus por esse projeto incrível , aos meus parceiros, Jornal Ita News, Grupo Mariano Filho, Cabeleireiro Jeremias Carvalho, Silmara do Supermercado Avenida, Farma Bela, Lima & Almeida Contabilidade, Cultura e Turismo de Nova Campina”, agradeceu o artista.