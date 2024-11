Polícia Militar apreende drogas em Buri

Nesta quinta-feira (31), após cumprimento de mandado de prisão pelo município de Buri, em deslocamento no bairro Jardim Mariazinha, visualizou um indivíduo atitude suspeita, escondendo uma sacola plástica em um terreno baldio, realizada a abordagem e busca pessoal, foi localizado em posse do indivíduo, uma sacola as apreensões acima citadas.

Diante dos fatos, realizado a prisão em flagrante do indivíduo pelo crime de tráfico de drogas.

Indivíduos conduzido a Central de Flagrantes de Buri, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Apreensões: 70 eppendorfs de cocaína, 28 pedras de crack, R$ 74 reais, um aparelho celular Samsung.