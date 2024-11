Acampamento Boipeva Camp foi um sucesso

Nos dias 26 e 27 de outubro, a Chácara Árvore Grande, localizada no Bairro Ribeirão Fundo, foi palco de um dos acampamentos mais aguardados do ano: o Boipeva Camp 2024. O evento reuniu lobinhos, escoteiros e sêniors, junto à chefia e pais de apoio, todos prontos para vivenciar momentos incríveis no verdadeiro espírito do método escoteiro.

Com o tema Folclore Brasileiro, o acampamento mergulhou os participantes em um universo de histórias e lendas fascinantes. Técnicas mateiras como a famosa “pão de caçador” e o delicioso “ovo no espeto” fizeram parte das atividades, ensinando aos jovens a importância de se conectar com a natureza.

Além disso, a programação contou com dinâmicas criativas inspiradas nas lendas folclóricas, trazendo personagens icônicos como a Cuca, o Saci e o Lobisomem para a diversão e aprendizado. À noite, o tradicional fogo do conselho iluminou o acampamento, seguido por um emocionante jogo noturno que envolveu todos em uma atmosfera de camaradagem e aventura.

O Boipeva Camp 2024 foi mais do que um simples acampamento — foi uma experiência marcante para todos os presentes, repleta de aprendizado, desafios e momentos inesquecíveis. Todos saíram com a certeza de terem vivido algo extraordinário.

Um agradecimento especial aos familiares do Chefe Osvaldo e Ana Laura, que gentilmente cederam a Chácara Árvore Grande para a realização deste acampamento. Até o próximo Boipeva Camp!

Fotos: Chefe Washington com colaboração de Chefe Juliane, Chefe Elicézar, Chefe Elaine Camargo, Chefe Alhandra, Chefe Samara e Nelly.