Em operação conjunta, DISE, Canil e Romu da GCM de Itapeva prendem três pessoas por tráfico

Na última quarta-feira (30), Policiais Civis e Policiais da GCM de Itapeva deflagraram operação para combater o tráfico de drogas na Vila Mariana. Três pessoas foram abordadas, sendo um homem e duas mulheres e com eles foram encontrados certa quantia em dinheiro e porções de substâncias análogas a entorpecentes.

O homem confessou aos Policiais que havia escondido um bolsa com drogas em uma galeria de água pluvial, um local de difícil acesso. Mas aí entrou em ação um operador da ROMU o Policial da GCM entrou na tubulação apesar de todas as dificuldades e localizou a bolsa contendo diversos entorpecentes.

Foi dada voz de prisão ao trio, sendo a ocorrência apresentada no Plantão Policial, onde o delegado ratificou a voz de prisão e os três foram autuados em flagrante delito e permaneceram presos e à disposição da Justiça.

As forças de segurança do município realizaram um excelente trabalho em prol da sociedade e nesta ocorrência em específico deves reconhecer o esforço do policial em colocar-se em um ambiente hostil, colocando em risco a própria vida, para que pudessem concluir a ocorrência com êxito.

Parabéns a todos os envolvidos!