A Polícia Civil de Itapeva prestou apoio a policiais civis do Paraná para prender um homem de 41 anos na quarta-feira (15).

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), havia um mandado de prisão contra o indivíduo por dívida de pensão alimentícia.

Por meio de diligências, a equipe policial descobriu que o indivíduo estava residindo no Estado de São Paulo, no município de Itapeva. “Entramos em contato com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que logrou êxito em localizar o homem e dar cumprimento ao mandado de prisão”, explica a delegada da Polícia Civil do Estado do Paraná,Thais Orlandini.

A falta de pagamento de pensão alimentícia é o único caso de prisão por dívida existente no Direito brasileiro. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.