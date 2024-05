O município de Nova Campina declarou situação de emergência em resposta ao significativo aumento de casos de Dengue. Autoridades locais tomaram essa medida para mobilizar recursos e intensificar ações de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

A população está sendo orientada a adotar medidas preventivas, como eliminar criadouros do mosquito e utilizar repelentes. O objetivo é conter a propagação da doença e proteger a saúde dos moradores.

O Decreto nº 4029, 10 de Maio de 2024, declara situação de emergência em saúde pública no Município de Nova Campina em razão de reconhecimento de epidemia de Dengue, e dá outras providências. Mais informações estão no Diário Oficial Eletrônico do município, Edição 757, de 10 de maio de 2024.