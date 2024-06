O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) tornou réu o policial militar Ednei Antonio Vieira, acusado de matar a ex-namorada e os dois filhos dela em Apiaí, no interior de São Paulo. A Polícia Civil concluiu que os assassinatos ocorreram porque o homem, de 42 anos, não aceitou o fim do relacionamento.

A denúncia enviada contra Ednei pelo promotor Renan Rodrigues foi aceita pelo Foro de Apiaí na última terça-feira (11), tornando-o réu no processo. De acordo com o documento, o homem invadiu a residência da vítima e atirou dez vezes, matando a ex-mulher, de 39 anos, e os filhos dela, de 12 e 20 anos.

Ednei responderá por três homicídios qualificados e furto, tendo em vista que a arma utilizada no crime foi furtada do Corpo de Bombeiros. Segundo o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), ele enganou uma colega de trabalho e subtraiu a pistola, utilizada na segurança interna do quartel.

Na denúncia enviada ao TJ-SP, o promotor ainda solicita, em caso de condenação, a perda do cargo público do réu e uma reparação de R$ 1 milhão por danos morais em prol dos familiares das vítimas.

Ao g1, a defesa de Ednei afirmou que esperava que a denúncia fosse aceita pelo Judiciário, tendo em vista a repercussão do caso. A resposta à acusação deverá ser apresentada nos próximos dias, e os representantes dele aguardam o agendamento da audiência de instrução.

