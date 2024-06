Na quarta-feira (12), aconteceu a primeira noite do Show de Inverno Cultural 2024 e foi um verdadeiro sucesso, um evento promovido pela Secretaria de Cultura de Itapeva. A noite foi dedicada à encantadora Arte da Viola, com convidados talentosos que emocionaram o público presente. Foi uma celebração de música e cultura que deixou todos com gostinho de quero mais! Confira as fotos e reviva esses momentos especiais.

Assista a primeira noite:

https://www.facebook.com/share/v/Z1hLAfGte7DUGDkn/?mibextid=WC7FNe

Na quinta-feira (13), aconteceu mais um momento inesquecível no Show de Inverno Cultural 2024! As apresentações das oficinas foram um verdadeiro espetáculo, enchendo a noite de talento e emoção. O público foi cativado pela graça e mistério da dança do ventre, seguido pela energia vibrante da dança tribal, e para fechar com chave de ouro, o street dance trouxe uma explosão de movimento e ritmo que levantou todos da cadeira.

Não deixe de acompanhar os próximos dias do Show de Inverno Cultural 2024! Ainda há muitas surpresas e apresentações incríveis pela frente. Você está convidado!

Assista as apresentações do segundo dia: