O Coren-SP fará um evento em Itapeva no dia 20 de junho, a partir das 07h30, na Câmara Municipal. O público-alvo são os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, com o tema: COREN-SP COM VOCÊ DE ITAPEVA E REGIÃO.

Confira a programação abaixo:

* 7h30 às 8h30 – Credenciamento

* 8h30 às 9h30 – Abertura oficial e palestra “Ações e programas do Coren-SP”

Dr. Luciano Robson Santos -Enfermeiro, técnico e auxiliar de Enfermagem com experiência profissional nas áreas da Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família; Urgência e Emergência; e Saúde Mental. É o primeiro-tesoureiro do Coren-SP.

* 9h30 às 9h50 – Intervalo para Coffee-break

* 9h50 às 11h20 – Palestra: Primeiros Socorros

Washington Miranda Cruz – Enfermeiro há 20 anos do SAMU, especialista em APH e responsável pela criação e implantação do NEP SAMU Santos e pela elaboração do protocolo de SIV SAMU de Santos.

* 11h20 às 12h20 – Palestra: Desperta enfermagem

Dyanna Cardoso – Graduada em Enfermagem pela Faculdade Metropolitanas Unidas – FMU. Especialização em Oncologia. Formação em Coaching Integral Sistêmico e Analista de Perfil Comportamental pela- FEBRACIS. Ministrante oficial do livro Best Seller O PODER DA AÇÃO – do Master coach Paulo Vieira. Atuou por 10 anos na enfermagem, na promoção da saúde e no ambiente hospitalar. Hoje promove palestras e cursos voltados para a saúde e para o desenvolvimento pessoal com inteligência emocional e espiritual.

LOCAL:

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA AV. VATICANO, 1135 ITAPEVA – SP

20/06/2024

07h30 às 12h30