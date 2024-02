Cidade vizinha menor que Itapeva, Nova Campina tem auxílio alimentação de R$ 500.

A Prefeitura Municipal de Itapeva, através da Secretaria de Finanças, divulgou no Diário Oficial Eletrônico o aumento do auxílio alimentação dos servidores públicos para o ano de 2024

Entretanto, o aumento de R$ 50 (cinquenta reais) não agradou a todos, que aguardavam por um valor expressivo. A partir de janeiro deste ano, os servidores receberão R$ 350 mensais. Comparado a cidade vizinha Nova Campina, que é bem menor que Itapeva, lá os servidores recebem o auxílio alimentação de R$ 500.

De acordo com o Decreto, a solicitação do aumento foi formulada pela Secretaria de Finanças por meio do processo nº 505/2024.

A situação se espalhou nas redes sociais e foi bastante comentada pelos vereadores. Ronaldo Coquinho foi um destes, que publicou em suas páginas o descontentamento com o valor acrescido no auxílio alimentação, dizendo que não houve novamente valorização dos servidores, visto que o aumento salarial já foi menor que o esperado, de apenas 4,62% e o vale alimentação com R$ 50 a mais.