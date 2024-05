A EE Simpliciano Campolim de Almeida da Diretoria de Ensino de Itapeva, localizada na cidade de Nova Campina, venceu, pela segunda vez, o desafio do Ciena Challenge Solutions com o tema SustainableTourism – Networks and Partnerships.

Desde o lançamento em 2021, mais de 730 educadores de escolas e organizações juvenis de 77 países se envolveram no Ciena Solutions Challenge, um desafio de Design Global da Digital Promise que convida estudantes dos ensinos fundamental e médio de todo o mundo a usar o Challenge BasedLearning (Aprendizagem Baseada em Desafio) para projetar soluções que abordem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas nas suas comunidades.

Vinte equipes vencedoras receberam um Prêmio de Sustentabilidade no valor de US$ $ 2.500 e dezoito equipes receberam US$ 500 para sustentar e redimensionar seus projetos. Equipes de estudantes de diversos países participaram do Ciena SolutionsChallenge 2023-2024: Brasil, Canadá, Colômbia, Geórgia, Gana, Índia, Indonésia, Cazaquistão, Quênia, Ilhas Maurício, Nigéria, Peru, Tanzânia, Uganda, Estados Unidos Estados Unidos e Zimbábue.

A escola desenvolveu o tema Turismo Sustentável que foi escolhido como um dos 20 melhores projetos que atendem a três dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU porestabelecer parcerias significativas e promover oportunidades empreendedoras com recursossustentáveis relacionados ao ecoturismo local, fortalecendo a ideia de que o meio ambiente pode ser um grande parceiro.

Por Ivanete Landim

Coordenadora de Gestão Pedagógica Geral

Fulbright Teacher Exchanges Alumni – Brasil

PEI Simpliciano Campolim de Almeida