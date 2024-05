Acontece neste dia 30 de maio, às 8h30 da manhã, a tradicional Solenidade de Corpus Christi, que será presidida por Dom Eduardo Malaspina, Bispo Diocesano, acompanhado pelos padres, seminaristas e leigos das 6 Paróquias daqui da Cidade de Itapeva.

Nesta celebração os fiéis reafirmam a sua fé na presença real de Jesus Cristo nas espécies do pão e do vinho consagrados na Santa Missa.

Este ano, nós teremos uma novidade, pois as ruas onde o Santíssimo Sacramento passará, estarão enfeitadas com os belos bordados da Cidade de Ibitinga, como também com o artesanato dos talentosos artesãos aqui da nossa Cidade de Itapeva.

Todos os bordados e produtos vindos de Ibitinga, ficarão expostos para vendas após o encerramento da Solenidade, bem como os dos nossos artesãos.Também haverá enxovais de bebê e bichos de pelúcia da cidade de Tabatinga.

O mesmo acontecerá, às 16h, na Cidade de Capão Bonito, onde também vão viver a riqueza que será esta celebração, seguida de procissão pelas ruas próximas à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, decoradas com lindas peças têxteis bordadas vindas de Ibitinga.

O valor arrecadado será revertido à manutenção do Seminário Diocesano, unindo fé, missão e solidariedade.

Será uma oportunidade única de demostrarmos a nossa fé, a nossa devoção e o nosso apreço pela riqueza cultural da nossa cidade, mas também esse amor ao nosso Deus, através da Santíssima Eucaristia.

Além de decorar as ruas, convidamos a todos para que decorarem também o coração, ajudando e doando a quem precisa. Estamos em Campanha! Com o tema: “Eucaristia, alimento para a missão”, vamos nos unir como uma só família fortalecendo os nossos laços de comunhão, doando alimentos não perecíveis, cestas básicas e produtos de higiene, ajudando assim os irmãos que mais necessitam renovando nosso compromisso de levar o amor de Cristo Jesus a todos.